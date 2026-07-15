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НовостиОбщество15 июля 2026 10:14

Три новых троллейбуса на автономном ходу прибыли в Ярославль

После проверки транспорт выйдет на маршруты
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославль начали доставлять новые троллейбусы.

В Ярославль начали доставлять новые троллейбусы.

Фото: Мэрия Ярославля.

В Ярославль доставили три новых троллейбуса на автономном ходу. До конца лета в областной центр прибудут 46 современных машин.

«Сейчас специалисты АО «Яргорэлектротранс» проверяют технику и готовят ее к выходу на маршруты», - сказал мэр города Артем Молчанов.

Низкопольные машины без подключения к сети смогут проходить до 30 километров. Это значит, что в Ярославле продолжится реализация программы «Чистое небо» и лишние провода исчезнут из центра города.

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