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НовостиОбщество15 июля 2026 9:32

Ярославские энергетики оценили платежную дисциплину СНТ

В июле 2026 года общая задолженность дачников перед «ТНС энерго Ярославль» превысила 62 млн. рублей, причем с начала текущего года долг вырос на 6,8 млн. рублей
Источник:kp.ru
ФОТО: ТНС энерго Ярославль

ФОТО: ТНС энерго Ярославль

В список недобросовестных потребителей входит более 30 СНТ. По итогам I полугодия самые большие долги накопили:

– СНТ «Строитель» – 15,6 млн. рублей;

– ТСН «Березка-1» – 9,1 млн. рублей;

– СТ «Пахма» – 2,6 млн. рублей;

– СНТ «Локомотив-1» – 2,5 млн. рублей;

– ТСН СНТ «Шинник» – 1,7 млн. рублей.

Долги неплательщиков ставят под угрозу надежность сетевого хозяйства и электроснабжения всей Ярославской области.

Вместе с тем гарантирующий поставщик электроэнергии отмечает, что большинство потребителей добросовестно выполняют условия договора в части оплаты. Компания выражает благодарность таким клиентам за ответственное отношение и соблюдение платежной дисциплины:

– СНТ СН «им. Мичурина»;

– СНТ СН «Волга»;

– СНТ «Южный»;

– СНТ «Золотой колос»;

– ДНП «Пруды Хомутовские».

– Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения критически важен ответственный подход всех участников процесса. Своевременные расчеты с гарантирующим поставщиком исключают приостановку электроснабжения и дополнительные финансовые расходы в виде пеней. Кроме того, повышается престиж СНТ – отсутствие долгов показатель качества работы правления СНТ, – комментирует начальник управления реализацией юридических лиц Игорь Никольский.

Энергетики обращают внимание, что актуальный перечень СНТ с задолженностью за электроэнергию публикуется на сайте компании и обновляется ежемесячно.