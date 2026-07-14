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НовостиОбщество14 июля 2026 18:07

В ярославском парке Судостроителей продолжается благоустройство

Ремонт начался на прошлой неделе
Георгий БРИНЧУК
В парке продолжается ремонт.

В парке продолжается ремонт.

Фото: Мэрия Ярославля.

Рабочие приступили к устройству тротуаров и пешеходных дорожек. Большинство работ в парке было выполнено ранее, поэтому специалисты работают точечно в тех местах, где объекты требуют устранения неполадок или не были завершены.

В мэрии сообщили, что в парке оборудуют новые пешеходные дорожки из гранитного отсева, создадут беговую дорожку и установят бортовые камни на бордюрах. На бетонных скамейках установят деревянный настил. После завершения работ в парке восстановят газон и проведут озеленение.