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НовостиОбщество14 июля 2026 17:58

В Ярославской области используют новый химикат против борщевика

Он способен быстрее уничтожить опасный сорняк
Георгий БРИНЧУК
Борщевик опрыскивают новым химикатом.

Борщевик опрыскивают новым химикатом.

Фото: Правительство Ярославской области.

В этом году работы проводятся на площади почти четыре тысячи гектаров. Сначала проводят химическую обработку, затем механическую. В областном правительстве рассказали, что применяется более эффективный химикат, способный уничтожить борщевик почти полностью.

Первый этап уже полностью завершили Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Рыбинский и Ярославский округа, а также Рыбинск. Недостаточно хорошо ведется борьба с сорняком в Переславль-Залесском, Некрасовском и Пошехонском округах.

В регионе действует механизм изъятия участков у тех, кто систематически игнорирует требования законодательства.В прошлом году по решению суда был изъят земельный участок площадью около 170 гектаров. Собственник в течение нескольких лет не принимал никаких мер по борьбе с борщевиком, несмотря на штрафы.