В Ярославле пьяный водитель попал под уголовную статью

Пьяного водителя задержали полицейские. Фото: госавтоинспекция Ярославской области

Вечером 11 июля на улице Гагарина в Ярославле ДПС остановили автомобиль ГАЗ под управлением 40-летнего местного жителя. Освидетельствование показало, что мужчина пьян.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Машину, как сообщили в региональной госавтоинспекции, эвакуировали на спецстоянку. Позднее автомобиль могут конфисковать.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ, максимальное наказание за которое составляет 2 года лишения свободы.