В Ярославле пьяный водитель попал под уголовную статью

Вечером 11 июля на улице Гагарина в Ярославле ДПС остановили автомобиль ГАЗ под управлением 40-летнего местного жителя. Освидетельствование показало, что мужчина пьян.
Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Машину, как сообщили в региональной госавтоинспекции, эвакуировали на спецстоянку. Позднее автомобиль могут конфисковать.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ, максимальное наказание за которое составляет 2 года лишения свободы.