В ярославской детской школе искусств «Канцона» ремонтируют фасады

Ремонт фасада продолжается. Фото: Мэрия Ярославля.

Как сообщили в мэрии, рабочие утепляют фасады, после чего их выложат яркими керамогранитными плитами. Это увеличит теплоизоляцию и энергоэффективность помещений и снизит затраты школы на отопление. Улучшится и внешний вид учреждения.

За время каникул также сделают косметический ремонт помещений. В прошлом году в рамках национального проекта школа закупила новые музыкальные инструменты, интерактивную доску для современных уроков, профессиональные мольберты и новую учебную литературу.