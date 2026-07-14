Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2026 13:16

В ярославской детской школе искусств «Канцона» ремонтируют фасады

Обновляют сразу два здания
Георгий БРИНЧУК
Ремонт фасада продолжается.

Ремонт фасада продолжается.

Фото: Мэрия Ярославля.

Как сообщили в мэрии, рабочие утепляют фасады, после чего их выложат яркими керамогранитными плитами. Это увеличит теплоизоляцию и энергоэффективность помещений и снизит затраты школы на отопление. Улучшится и внешний вид учреждения.

За время каникул также сделают косметический ремонт помещений. В прошлом году в рамках национального проекта школа закупила новые музыкальные инструменты, интерактивную доску для современных уроков, профессиональные мольберты и новую учебную литературу.