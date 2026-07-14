Дроппер из Брянской области вернет ярославской пенсионерке 300 тысяч рублей

С брянского дроппера ярославская прокуратура взыскала деньги. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Красноперекопского района Ярославля помогла пенсионерке вернуть деньги, отправленные мошенникам. В марте 2024 года женщина, поддавшись на их уловки, перевела 300 тысяч рублей на некий счет, владельцем которого оказался 23-летний житель Брянской области. С него прокуратура и потребовала назад деньги.

«В силу положений статьи 1102 Гражданского кодекса РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязало возвратить последнему неосновательное обогащение», - объяснили в прокуратуре Ярославской области.

Представитель ведомства обратился в суд о взыскании с дроппера всей суммы и суд удовлетворил иск.

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