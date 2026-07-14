Ярославцы до смерти закормили уток в городском парке

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Ярославском министерстве природопользования объяснили, почему в парке «Нефтяник» гибнут утки. О незавидной участи пернатых в соцсетях рассказала местная жительница:
«Одна утка умерла прямо на глазах, выползла из пруда, крякнула и умерла. Вторая сидит в луже, не шевелясь».
По мнению специалистов, виноваты в гибели уточек, скорее всего, люди, закармливающие птиц пищей, смертельно для них опасной.
«Нередко утки, обитающие на городских водоемах, гибнут из-за нарушения процессов пищеварения, так как обильное потребления хлеба, которым их подкармливают жители, нарушает процессы пищеварения и влечет за собой воспалительные процессы», - сказали в министерстве.
Еще один фактор риска: закисание хлеба в теплой воде. Вместе с такой пищей птицы потребляют жидкость, насыщенную бактериями.
Информацию о гибели уток направили в ветеринарную службу, которая занимается профилактикой и ликвидацией болезней животных.
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