В Ярославле устанавливают личность мужчины, тело которого нашли в канаве

В Ярославской области устанавливают личность мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Ярославской области просят помочь установить личность мужчину, труп которого нашли в канаве недалеко от деревни Корюково.

Как сообщает поисково-спасательная организация «Партизан», на вид умершему 35-50 лет, рост 170 сантиметров, волосы седые, залысина на лбу, зубов нет, размер ноги 40-41.

Среди особых примет: на груди слева татуировка ОВ (III) Rh (-), на левой кисти руки с внешней стороной у большого пальца есть татуировка в виде буквы «S».

Мужчина был одет в трикотажную рубашку в черную клетку, брюки из плотной ткани темно-серого цвета с широким ремнем «армейского» типа, коричневого цвета. На ногах - черные кроссовки с оранжевыми вставками. На левой руке - часы с белым циферблатом.

Если вы узнали этого человека или можете сообщить не чем что-то, позвоните по телефонам: 8(4852)-21-54-02 (полиция) или 8(4852)-20-11-10 (ОУР) или 8(930)-1-165-165 (волонтеры).

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