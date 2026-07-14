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НовостиОбщество14 июля 2026 9:40

Для ярославских льготников сделают электронные сертификаты на получение лекарств

Электронные сертификаты планируют начать внедрять уже в августе
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославской области планируют внедрить электронный сертификат, по которому льготники смогут получать лекарства.

В Ярославской области планируют внедрить электронный сертификат, по которому льготники смогут получать лекарства.

Фото: Правительство Ярославской области.

В августе этого года в Ярославской области планируют внедрить электронный сертификат, по которому льготники смогут получать лекарства. Это должно упростить процедуру обеспечения пациентов медикаментами.

Этот и другие вопросы обсудил глава региона Михаил Евраев на встрече с уполномоченным по правам человека в Ярославской области Сергеем Бабуркиным.

«Нам удалось переломить многолетнюю тенденцию роста очереди на жилье для детей-сирот. За три года ключи от квартир и сертификаты на их покупку получили 680 человек. Используем практику выдачи жилищных сертификатов многодетным семьям и медикам», - сказал губернатор.

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