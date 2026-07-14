В Ростове Великом, Петровском и Семибратове пройдет «Ночь диспансеризации»

В Ростовском округе проведут "Ночь диспансеризации". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, в поликлиниках Ростова Великого, Семибратово и Петровского пройдет «Ночь диспансеризации». С 17 часов до полуночи жители округа смогут проверить свое здоровье без предварительной записи.

В маршрутный лист, который необходимо получить в регистратуре, войдут осмотр у терапевта или фельдшера, флюорография органов грудной клетки, мамография, осмотр у гинеколога или акушерки, измерение роста, веса, артериального и глазного давления, в том числе на сахар, ВИЧ и гепатит С.

Пациенты смогут получить консультации по вопросам отказа от курения, снижения веса, заболеваниям суставов и позвоночников.

Перед сдачей крови ростовцев просят не есть два-три часа. На прием нужно взять документы.

Акция пройдет по адресам:

- Ростов Великий, ул. Октябрьская, 19,

- Семибратово, ул.Некрасова, 27,

- Петровское, ул. Ростовская, 19.

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