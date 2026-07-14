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НовостиОбщество14 июля 2026 8:39

Ярославские приставы во время рейда арестовали две машины должников

Приставам удалось проверить более 300 автомобилей
Полина ВАЧНАДЗЕ
Во время рейда ярославские приставы проверили более 300 машин. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Во время рейда ярославские приставы проверили более 300 машин. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Судебные приставы с сотрудниками ГИБДД провели совместный рейд и проверили более 300 машин ярославцев. Всем водителям, у которых нашли долги, вручили требования о явке в Управление ФССП и рассказали, чем грозит игнорирование этой бумаги.

В руки приставов во время рейда попали жители Ярославля, которые накопили большое количество исполнительных производств, а долги составляли от 20 до 300 тысяч рублей.

«Наложены два ареста на машины «Форд Мондео» 2008 года выпуска и «ВАЗ-2107» 2007 года выпуска», - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Чтобы снять наложенные на автомобили ограничения, владельцам придется вернуть все долги.

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