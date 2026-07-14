В Ярославской области молния спалила хозпостройку

Из-за удара молнии загорелась хозпостройка в селе Ярославской области. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

В селе Дмитриевском Даниловского округа из-за удара молнии загорелась хозпостройка. Тушили огонь семь спасателей, помогали им добровольцы местной пожарной команды. К счастью, обошлось без пострадавших.

Еще до приезда пожарных хозяин горящего сарая успел вывезли из него квадроцикл и вынести три триммера. Времени спасти мотоблок не хватило.

«Дознаватели предварительно установили, что пожар произошел по причине попадания грозового разряда. Обстоятельства устанавливаются», - сказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Жителям региона спасатели советуют установить качественную систему молниезащиты. Во время грозы нужно отключить все электроприборы, закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия.

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