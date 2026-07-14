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НовостиОбщество14 июля 2026 6:35

Между Ярославлем и Москвой будет ходить поезд выходного дня

Дополнительный поезд внесут в расписание на июль-сентябрь
Полина ВАЧНАДЗЕ
До 6 сентября между Ярославлем и Москвой будет ходить дополнительный поезд.

До 6 сентября между Ярославлем и Москвой будет ходить дополнительный поезд.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за повышенного спроса на поездки в столицу в туристический сезон, между Ярославлем и Москвой будет ходить дополнительный поезд выходного дня №242/241. Состав внесут в расписание с 17 июля по 6 сентября.

Как сообщили в пресс-службе СЖД, поезд будет отправляться из столицы по пятницам в 21:35, прибывать в Ярославль по субботам в 01:28. Отправление в Москву – по воскресеньям в 16:05, прибытие – в 20:43.

В пути предусмотрены остановки на станциях Ростов Великий и Сергиев Посад.

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