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НовостиОбщество13 июля 2026 16:54

Ярославцам рассказали, куда сообщить о последствиях непогоды

Рабочие убирают упавшие деревья и ветки
Георгий БРИНЧУК
Рабочие ликвидируют последствия урагана.

Рабочие ликвидируют последствия урагана.

Фото: Мэрия Ярославля.

После гроз и ветра в областном центре повалило немало деревьев.

Во дворах уборкой занимаются управляющие организации, им помогают специалисты Центра гражданской защиты. В парках работают специалисты «Горзеленхозстроя».

В мэрии уточнили, что в случае, если вы заметите упавшие деревья или ветки, мешающие пешеходам или машинам, нужно позвонить в Единую диспетчерскую службу по телефону: 40-40-40.

Это особенно актуально, поскольку, как мы писали ранее, непогода будет бушевать, возможно, до вечера 14 июля.