Ярославцам рассказали, куда сообщить о последствиях непогоды

Рабочие ликвидируют последствия урагана. Фото: Мэрия Ярославля.

После гроз и ветра в областном центре повалило немало деревьев.

Во дворах уборкой занимаются управляющие организации, им помогают специалисты Центра гражданской защиты. В парках работают специалисты «Горзеленхозстроя».

В мэрии уточнили, что в случае, если вы заметите упавшие деревья или ветки, мешающие пешеходам или машинам, нужно позвонить в Единую диспетчерскую службу по телефону: 40-40-40.

Это особенно актуально, поскольку, как мы писали ранее, непогода будет бушевать, возможно, до вечера 14 июля.