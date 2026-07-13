В Ярославле в выходные пройдет несколько фестивалей

Праздники в выходные пройдут в нескольких округах. Фото: Правительство Ярославской области.

Как сообщили в областном правительстве, Углич отметит 1089-й день рождения традиционным фестивалем «Углече поле». Откроются восстановленная Угличская крепость и новый пешеходный маршрут «Медвежья тропа», который объединяет исторические города Ярославской области. На Успенской площади развернется интерактивная ремесленная резиденция.

Некрасовский округ отмечает 812 лет посаду Большие Соли и 97 лет самому муниципальному образованию. Здесь пройдут ярмарка фермеров и ремесленников, мастер-классы, концерт коллективов Ярославской ассамблеи народов России, спортивные соревнования, пенное и вечернее шоу.

В Тутаеве 18 июля состоится фестиваль «Романовская овца – золотое руно России». Гостей ждут выставка животных, конкурс «Мисс овечка», ярмарка и «Город мастеров». Праздничную атмосферу дополнят театрализованные представления и выступления музыкантов.

В Данилове в этот же день пройдет масштабный шахматный фестиваль, который соберет около 200 шахматистов из всех округов. В программе не только соревнования, но и сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером Владимиром Поткиным. Состоятся также парапланерное воздушное шоу, костюмированное шествие, конкурсы и мастер-классы.