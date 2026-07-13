В Рыбинске отремонтируют родной двор поэта Льва Ошанина

Здесь появится уютная зона отдыха. Фото: Дмитрий РУДАКОВ

Во дворе на улице Чкалова, 4, где родился и рос известный российский поэт Лев Ошанин, появится уютная зона отдыха. Здесь, как сообщил глава округа Дмитрий Рудоаков, приведут в порядок площадку, уложат плитку, высадят живую изгородь из кустов, установят скамейки и урны.

Этот сквер будет первым из трех, которые планируют организовать на Чкалова. Еще зоны отдыха появятся рядом с домом 12 и между домами 16 и 20.

Теперь Чкалова – одна из самых красивых улиц Рыбинска. С улицы убрали воздушные провода, отремонтировали дорогу, тротуары сделали в плитке. Привели в порядок почти все фасады. Установили стильные фонари и опоры для светофоров, поставили деревянные заборы с коваными элементами в стиле 19 века.