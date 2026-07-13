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НовостиОбщество13 июля 2026 13:59

Строительство первой тяговой подстанции для трамвайной сети началось в Ярославле

Она появится на разворотном кольце у Ярославского моторного завода
Георгий БРИНЧУК
Строительство в разгаре.

Строительство в разгаре.

Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве уточнили, что в городе появится шесть таких объектов – два в Ленинском районе, еще четыре – в Дзержинском, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение на маршрутах и защиту оборудования от перегрузок.

Также продолжается реконструкция путепроводов. Демонтируют перекрытия пролета у ЯМЗ, обновляют участок в районе улицы Выставочной. На завершающей стадии строительство единого диспетчерского центра на улице Елены Колесовой. Уже модернизировано около 64% трамвайных путей.