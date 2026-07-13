Строительство первой тяговой подстанции для трамвайной сети началось в Ярославле

Строительство в разгаре. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве уточнили, что в городе появится шесть таких объектов – два в Ленинском районе, еще четыре – в Дзержинском, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение на маршрутах и защиту оборудования от перегрузок.

Также продолжается реконструкция путепроводов. Демонтируют перекрытия пролета у ЯМЗ, обновляют участок в районе улицы Выставочной. На завершающей стадии строительство единого диспетчерского центра на улице Елены Колесовой. Уже модернизировано около 64% трамвайных путей.