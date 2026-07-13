Ночной забег в Ярославле соберет больше двух тысяч спортсменов

Забег соберет множество атлетов. Фото: Правительство Ярославской области.

Масштабное спортивное мероприятие состоится 18 июля. Ночной забег в Ярославле пройдет в третий раз: впервые он состоялся в 2024 году. Нынче стартово-финишный городок разместится на площади у Концертно-зрелищного центра «Миллениум».

Для спортсменов, как сообщили в областном правительстве, предусмотрены разные дистанции. Самыми массовыми станут забеги на пять и десять километров. В программе также бесплатный тематический забег на один километр и детский старт на 500 метров.

Трасса пройдет в зоне ЮНЕСКО по Которосльной и Волжской набережным, рядом с парком Тысячелетия, мимо музея-заповедника и через парк «Подзеленье». Маршрут включает Успенский собор, смотровую площадку с видом на Стрелку. Спортсмены увидят исторический центр в художественной подсветке.