В Ярославской области будут судить браконьеров, незаконно добывших 4 лосей

Уголовное дело передали в суд. Фото: Прокуратура Ярославской области.

Мужчинам инкриминируется незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По версии следствия, в ноябре – декабре прошлого года обвиняемые незаконно добыли четырех лосей в Тутаевском округе. После разделки туш часть мяса они продали. Общий ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, превысил 960 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на автомобили «Тойота Ярис», «Киа Рио» и «Форд Мондео», на которых соучастники перевозили незаконную добычу. Машины позднее будут конфискованы. Кроме того, прокуратура области направила заявление в суд о взыскании с соучастников причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в Тутаевский районный суд.