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НовостиЗвезды13 июля 2026 13:22

Непрофессиональные певцы выступят в Ярославле на конкурсе «Честный звук»

Творческое соревнование пройдет в ближайшую субботу
Георгий БРИНЧУК
Ярославль узнает о самых талантливых непрофессиональных певцах.

Ярославль узнает о самых талантливых непрофессиональных певцах.

Фото: Мэрия Ярославля.

Вокальный конкурс «Честный звук», как сообщили в мэрии, пройдет в одном из концертных залов областного центра 18 июля. Участвовать в нем будут ярославцы, которые поют для души в свободное время.

Проект выявит талантливых исполнителей среди ярославцев, создаст площадки для творческого самовыражения горожан. Он направлен на поддержку любительского искусства.

Конкурс отличают принципы открытости и компетентного судейства. Телевизионная версия мероприятия будет транслироваться на ярославском «Городском телеканале».