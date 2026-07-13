Непрофессиональные певцы выступят в Ярославле на конкурсе «Честный звук»

Ярославль узнает о самых талантливых непрофессиональных певцах. Фото: Мэрия Ярославля.

Вокальный конкурс «Честный звук», как сообщили в мэрии, пройдет в одном из концертных залов областного центра 18 июля. Участвовать в нем будут ярославцы, которые поют для души в свободное время.

Проект выявит талантливых исполнителей среди ярославцев, создаст площадки для творческого самовыражения горожан. Он направлен на поддержку любительского искусства.

Конкурс отличают принципы открытости и компетентного судейства. Телевизионная версия мероприятия будет транслироваться на ярославском «Городском телеканале».