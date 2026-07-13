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НовостиПроисшествия13 июля 2026 12:04

В Рыбинске угонщик скутера попал в ДТП

Технику он бросил и убежал, но был пойман
Георгий БРИНЧУК
Угонщику грозит срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Угонщику грозит срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скутер угнали у 51-летней горожанки. Транспорт она припарковала у подъезда.

Оперативники задержали подозреваемого, 31-летнего ранее судимого безработного. Он признался, что заметил скутер, оставленный без присмотра. Замок зажигания позволял завести двигатель без ключей, и подозреваемому не составило труда уехать на нем "кататься".

На проспекте Генерала Батова подозреваемый не справился с управлением и опрокинулся, после чего бросил транспорт и скрылся

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело об угоне.