В Ярославле на стадионе «Спартаковец» работают археологи

Археологи работают на месте строительства. Фото: Мэрия Ярославля.

Исследования, как сообщили в мэрии, ведутся на всех этапах строительства, чтобы сохранить историческое наследие одного из самых значимых мест Ярославля.

Археологи изучают территорию Медведицкого оврага — это часть древней системы оборонительных укреплений города. В ходе работ специалисты исследуют культурный слой, фиксируют все находки и сохраняют исторические артефакты.

Археологическое сопровождение продолжится до полного завершения строительных работ. Все артефакты пройдут научную обработку, будут датированы, описаны и переданы на хранение в музей.