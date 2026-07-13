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НовостиОбщество13 июля 2026 11:59

В Ярославле на стадионе «Спартаковец» работают археологи

Находки позднее передадут в музей
Георгий БРИНЧУК
Археологи работают на месте строительства.

Археологи работают на месте строительства.

Фото: Мэрия Ярославля.

Исследования, как сообщили в мэрии, ведутся на всех этапах строительства, чтобы сохранить историческое наследие одного из самых значимых мест Ярославля.

Археологи изучают территорию Медведицкого оврага — это часть древней системы оборонительных укреплений города. В ходе работ специалисты исследуют культурный слой, фиксируют все находки и сохраняют исторические артефакты.

Археологическое сопровождение продолжится до полного завершения строительных работ. Все артефакты пройдут научную обработку, будут датированы, описаны и переданы на хранение в музей.