Ярославские приставы передали на фронт конфискованный «БМВ»

Машину передали на нужды фронта. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

В октябре прошлого года 26-летний ярославец прославился тем, что игнорируя красный сигнал светофора, выписывал круги на встречной полосе движения, подвергая опасности остальных участников движения. И это было не единственным нарушением: всего за год он попался 166 раз.

За опасные маневры в отношении гонщика было возбуждено уголовное дело. Его на два года лишили прав, а машину конфисковали в пользу государства.

Судебные приставы забрали машину и передали на нужды спецоперации. В общей сложности, как сообщили в региональном УФССРП, за первое полугодие 2026 года сотрудниками органа принудительного исполнения передано в Министерство обороны уже 16 автотранспортных средств и 2 двигателя ЯМЗ, принадлежащих осужденным по уголовным статьям.