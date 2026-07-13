Ярославскую фирму наказали за коррупционное нарушение

Нарушение всплыло в ходе проверки, которую провела прокуратура Дзержинского района.
В августе 2023 года сотрудник компании дал должностному лицу ресурсоснабжающей организации 50 тысяч рублей взятки за снижение штрафов при проведении проверок.
Прокуратура района возбудила в отношении коммерческой организации дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
По итогам его рассмотрения организация оштрафована на 500 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
Получатель взятки уже осужден, а дело в отношении его благодетеля рассматривает суд.