Ярославцев будут катать белорусские троллейбусы

Белорусские троллейбусы прибыли в Ярославль. Фото: Общественный транспорт Ярославля, ВК

Подписчик группы «Общественный транспорт Ярославля» сфотографировал новые белорусские троллейбусы, которые привезли в областной центр на грузовиках.

«Первая партия «Ольгердов» прибыла в троллейбусное депо», —написали в группе.

На бортах желтых машин можно заметить букву «Я»: по условиям контракта перед поставкой троллейбусы получили брендированное оформление. А значит, после обкатки новый транспорт выйдет на городские улицы.

Модель «Ольгерд» может ездить и без проводов — машина способна преодолеть до 30 километров на автономном ходу.

Торги на оказание услуг лизинга 32 троллейбусов с автономным ходом для Ярославля состоялись в апреле. По госконтракту в город поставят до середины августа машины моделей БКМ, Синара и КАМАЗ.