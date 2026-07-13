Непогода оставила без света жителей четырех районов Ярославской области

Над восстановлением электроснабжения работают 68 бригад. ФОТО: пресс-служба "Ярэнерго"

Ливень и сильный ветер, порывы которого доходили до 25 метров в секунду, обрушившиеся на регион вечером 12 июля, оставили без электричества жителей нескольких районов Ярославской области. Упавшие деревья и ветки оборвали провода.

"Над восстановлением электроснабжения работают 68 бригад: 232 специалиста и 76 единиц спецтехники. В настоящее время основные силы энергетиков сосредоточены в Переславль-Залесском, Ярославском, Даниловском и Рыбинском округах", - сказали в энергокомпании.

Минувшей ночью больше чем у 40% жителей региона, пострадавшим от непогоды, электричество восстановили. Работы продолжаются. По данным энергетиков, ремонт необходимо провести на 39 поврежденных участках.

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