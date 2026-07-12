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НовостиОбщество12 июля 2026 18:06

В Рыбинск приезжал народный артист Константин Райкин

Раннее детство его отца, великого мастера эстрады Аркадия Райкина, прошло здесь
Георгий БРИНЧУК
Константин Райкин на родине отца. Фото:Дмитрий РУДАКОВ

Константин Райкин на родине отца. Фото:Дмитрий РУДАКОВ

Малую родину отца сын посетил в год его 115-летия – и, конечно, посетил театр. Теперь, как рассказал глава округа Дмитрий Рудаков, артист планирует привезти сюда студентов высшей школы сценических искусств, приехать с гастролями театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина.

Раннее детство Аркадия Райкина прошло в Рыбинске. Он говорил, что его артистизм начал проявляться именно в Рыбинске. К сожалению, дом Райкина на Столыпинской (Румянцевской) улице не сохранился. Но память Аркадия Райкина в его родном городе решено увековечить.