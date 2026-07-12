В Ярославле пациента наркологии пришлось лечить от ожогов борщевиком

В наркологии пациента заодно вылечили и от ожогов. Фото: Ярославская областная клиническая наркологическая больница

В отделение неотложной наркологической помощи в Ярославле доставили 41-летнего жителя одного из округов области: у него появились судорожные припадки на фоне тяжёлого абстинентного синдрома. Мужчина долго был в запое.

При осмотре врачи обнаружили у пациента и значительные ожоги рук, правого бедра и ягодиц от борщевика. Он рассказал, что во время запоя упал в заросли. В ходе лечения в отделении неотложной наркологической помощи состояние пациента стабилизировали, также удалось заметно улучшить состояние обожжённой кожи.

Сейчас больного убеждают продолжить лечение от алкогольной зависимости.

«Абстинентный синдром при алкогольной зависимости проявляется в таких опасных состояниях, когда человек плохо контролирует свои действия и легко может травмироваться, попасть в опасную ситуацию», - предупредили в Ярославской областной клинической наркологической больнице.