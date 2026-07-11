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НовостиПроисшествия11 июля 2026 11:11

В Ярославле арестован вологжанин за поджог летней веранды

Виновнику грозит срок
Георгий БРИНЧУК
Веранда уничтожена огнем.

Веранда уничтожена огнем.

Фото: Прокуратура Ярославской области..

42-летнему уроженцу поселка Чебсара Вологодской области инкриминируют умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога.

По версии следствия, в начале июля мужчина поджег зажигалкой штору кафе в Заволжском районе Ярославля. Летняя веранда полностью уничтожена.

С учетом позиции представителя прокуратуры Заволжский районный суд г. Ярославля избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока предварительного следствия.

Виновнику грозит до пяти лет колонии.