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НовостиОбщество11 июля 2026 10:42

Прокуратура заставила снести опасную заброшку в Ярославской области

В бывшем магазине порой ночевали бездомные и играли дети
Георгий БРИНЧУК
Заброшенный магазин снесли.

Заброшенный магазин снесли.

Фото: Прокуратура Ярославской области..

Прокуратура Некоузского района в ходе проверки установила, что собственник неэксплуатируемого здания магазина на улице Некоузской не принял мер к ограничению доступа на объект. Двери и окна были открыты, ограждение и охрана отсутствовали.

Все это привело к тому, что заброшку облюбовали бродяги и прочие подозрительные личности, что создавало угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу жителей окрестных домов.

По результатам проверки прокуратура района внесла руководителю потребительского общества представление об устранении нарушений. Собственник снес развалюху.