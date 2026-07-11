Прокуратура заставила снести опасную заброшку в Ярославской области

Заброшенный магазин снесли. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Прокуратура Некоузского района в ходе проверки установила, что собственник неэксплуатируемого здания магазина на улице Некоузской не принял мер к ограничению доступа на объект. Двери и окна были открыты, ограждение и охрана отсутствовали.

Все это привело к тому, что заброшку облюбовали бродяги и прочие подозрительные личности, что создавало угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу жителей окрестных домов.

По результатам проверки прокуратура района внесла руководителю потребительского общества представление об устранении нарушений. Собственник снес развалюху.