Студенты ярославских колледжей сдают демоэкзамены

Демоэкзамен студенты сдают в условиях, приближенных к реальным. Фото: Правительство Ярославской области.

Нынче участниками испытаний станут почти семь тысяч студентов.

В областном правительстве напомнили, что первые демонстрационные экзамены прошли в регионе еще в 2017 году, тогда проверили навыки почти девяноста студенто. Сейчас демоэкзамен стал массовым.

Испытания проходят в условиях, максимально приближенных к производственным. В 2026 году демонстрационные экзамены пройдут в 21 профессиональной образовательной организации Ярославской области. Планируется провести 374 экзамена по 87 профессиям и специальностям.