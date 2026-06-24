Жителю Рыбинска заплатили 300 тысяч рублей за вредный труд

Приставы помогли взыскать долг. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

Горожанин 13 лет отработал в условиях воздействия вредных производственных факторов, на фоне которых у него возникло профессиональное заболевание. Согласно медицинскому заключению установлена степень утраты трудоспособности на 30%.

Пострадавший подал в суд, который взыскал с предприятия 300 тысяч рублей морального вреда, поскольку условия труда не соответствовали санитарно-гигиеническим нормативам по показателям.

Судебный пристав направил на предприятие постановление о возбуждении исполнительного производства и разъяснил все меры принудительного характера в случае неуплаты, такие как взыскание исполнительского сбора, аресты расчетных счетов организации и привлечение к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

После этого долг был полностью выплачен.