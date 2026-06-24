Тутаевского фермера наказали за неправильное содержание коров

Нарушения всплыли в ходе проверки. Фото: Управление Россельхознадзора.

Нарушения всплыли в ходе проверки, проведенной специалистами управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Проверка проводилась без взаимодействия с владельцем хозяйства.

На ферме в Тутаевском округе содержится восемь коров. Осмотр территории показал, что территория вокруг хозяйства не имеет сплошного ограждения, которое должно предотвращать проникновение диких животных (за исключением птиц и грызунов). Во-вторых, на въезде отсутствует дезинфекционный барьер с незамерзающими растворами, который является обязательным санитарным требованием для таких объектов.

По итогам проверки владельцу хозяйства было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ему велено принять меры по устранению недостатков.