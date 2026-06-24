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НовостиОбщество24 июня 2026 14:56

В Ярославском зоопарке тренируют даже леопардов

Это помогает ветеринарам лечить хищников
Георгий БРИНЧУК
Амур совсем не боится Айболита. Фото: Ярославский зоопарк.

Амур совсем не боится Айболита. Фото: Ярославский зоопарк.

Не каждый зверь подпустит к себе доктора. Чтобы сделать ветеринарные процедуры спокойнее и безопаснее, для зверей проводят тренинг. Хищники знают, что получат вкусную награду, и охотно занимаются. А потом можно без стресса направить леопарда в нужную сторону для осмотра, научить его принимать лекарства и даже спокойно переносить уколы.

Кроме того, занятия помогают поддерживать хорошую физическую форму зверей и снижать тревожность.

На видео сотрудники Ярославского зоопарка показали, как проходит тренинг леопарда Амура.

Леопард Амур не прочь поразмяться.

Ярославский зоопарк.