Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июня 2026 13:41

Житель Рыбинска попал в колонию строгого режима за пьяную езду

Правда, у него имелась другая непогашенная судимость
Георгий БРИНЧУК
Виновник проведет два года в колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Виновник проведет два года в колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Преступление 41-летний мужчина совершил в январе. Его остановили гаишники, когда он ехал по поселковой улице. От прохождения освидетельствования водитель отказался. Кроме того, выяснилось, что в мае прошлого года он был осужден аналогичное деяние.

На виновника, как сообщили в областной прокуратуре, завели дело за управление автомобилем в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ.

Поскольку у виновника имелась еще и непогашенная судимость за убийство, Рыбинский городской суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима и лишил прав на четыре года.