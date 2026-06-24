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НовостиОбщество24 июня 2026 10:55

Ярославских участников СВО избавят от очередей

Они получат право на прием в органах власти в первоочередном порядке
Полина ВАЧНАДЗЕ
Депутаты рекомендовали Думе рассмотреть проект закона в двух чтениях и принять закон в целом.

Депутаты рекомендовали Думе рассмотреть проект закона в двух чтениях и принять закон в целом.

Фото: Ярославская областная дума.

Участники спецоперации и члены их семей получат первоочередное право на личный прием в органах власти Ярославской области, в госучреждениях и других структурах. Также до 15 календарных дней будут сокращены сроки рассмотрения обращений, поступивших от бойцов.

С этой инициативой выступил и.о. прокурора Ярославской области Алексей Путилов. Депутаты облдумы предложили увеличивать срок рассмотрения заявлений еще на 15 дней, если понадобятся дополнительные документы и материалы.

В итоге депутаты рекомендовали Думе рассмотреть проект в двух чтениях и принять закон в целом.

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