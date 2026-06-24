Ярославских участников СВО избавят от очередей

Фото: Ярославская областная дума.
Участники спецоперации и члены их семей получат первоочередное право на личный прием в органах власти Ярославской области, в госучреждениях и других структурах. Также до 15 календарных дней будут сокращены сроки рассмотрения обращений, поступивших от бойцов.
С этой инициативой выступил и.о. прокурора Ярославской области Алексей Путилов. Депутаты облдумы предложили увеличивать срок рассмотрения заявлений еще на 15 дней, если понадобятся дополнительные документы и материалы.
В итоге депутаты рекомендовали Думе рассмотреть проект в двух чтениях и принять закон в целом.
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