Для юных ярославцев организован летний курс по электробезопасности

Традиционный летний курс по электробезопасности для юных ярославцев проводят энергетики. ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Центр – «Ярэнерго»

В рамках летней кампании по профилактике электротравматизма специалисты филиала «Россети Центр» — «Ярэнерго» провели открытые занятия в детском саду «Золотая рыбка» и лагере Ишненской средней школе Ростовского округа. Участниками встреч стали 150 ярославцев в возрасте от 6 до 13 лет, сообщает пресс-служба энергетической компании.

Так, ребятам рассказали, почему нельзя заходить за ограждения энергообъектов, приближаться к оборванным проводам и пользоваться неисправными электроприборами. Особое внимание уделили предупреждающим знакам и средствам индивидуальной защиты, которые помогают специалистам работать безопасно каждый день. Самой яркой

частью занятия стал мастер-класс по оказанию первой помощи. На уже популярном тренажёре «Гоша» дети попробовали определить пульс, познакомились с основами сердечно-лёгочной реанимации и отработали прекардиальный удар. Эта практика помогла им усвоить главное правила: очень важно сохранять спокойствие и действовать правильно в экстренной ситуации. В завершение встречи каждый участник получил в подарок книгу с правилами, играми и раскрасками. Ребята пообещали энергетикам быть внимательными и поделиться новыми знаниями с друзьями и родственниками.

В «Ярэнерго» отметили, такие занятия проводятся регулярно в школах, детских садах и лагерях региона. Их цель проста и очень важна - с раннего возраста научить детей бережному и безопасному обращению с электричеством и предотвратить несчастные случаи.