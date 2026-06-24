Бензин в Рыбинске продается на пяти АЗС: ситуация с топливом на 24 июня

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков рассказал, на каких заправках утром 24 июня имеется топливо.
ГАЗПРОМНЕФТЬ
- АЗС ул. Большая Тоговщинская, 34 — 92, 95, ДТ,
- АЗС Ярославский тракт, 150 — в наличии 92, 95, ДТ,
- АЗС Пошехонский тракт, 15 — в наличии 92, 95, ДТ.
ТАТНЕФТЬ
- АЗС генерала Батова, 4б — в наличии 92, 95, ДТ.
ЛУКОЙЛ
- Переборский тракт — в 92, 95, ДТ,
АГЗ АвтоГазРесурс — газ в наличии.
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