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НовостиОбщество24 июня 2026 7:31

Бензин в Рыбинске продается на пяти АЗС: ситуация с топливом на 24 июня

Глава Рыбинска сообщил, где 24 июня можно купить топливо
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Рыбинске бензин можно купить на заправках трех операторов.

В Рыбинске бензин можно купить на заправках трех операторов.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков рассказал, на каких заправках утром 24 июня имеется топливо.

ГАЗПРОМНЕФТЬ

- АЗС ул. Большая Тоговщинская, 34 — 92, 95, ДТ,

- АЗС Ярославский тракт, 150 — в наличии 92, 95, ДТ,

- АЗС Пошехонский тракт, 15 — в наличии 92, 95, ДТ.

ТАТНЕФТЬ

- АЗС генерала Батова, 4б — в наличии 92, 95, ДТ.

ЛУКОЙЛ

- Переборский тракт — в 92, 95, ДТ,

АГЗ АвтоГазРесурс — газ в наличии.

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