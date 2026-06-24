В скейт-парке Углича обновили рампы и покрытие

В Угличе обновили площадку для экстремальных видов спорта. ФОТО: администрация Угличского округа

В Угличе обновили скейт-парк, открытый в 2019 году по программе "Решаем вместе".

"Наш скейт-парк обновлен! Мы завершили работы по его восстановлению - рампы отремонтированы, покрытие заменено", - сказали в администрации Угличского округа.

Спортсменов попросили беречь то, что "сделано с заботой о городе и молодежи" и соблюдать ряд простых правил: использовать площадку только по назначению, не мешать тем, кто выполняет трюки, и не мусорить.

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