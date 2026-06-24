Площадь тления на полигоне ТКО в Ростовском округе уменьшилась до 0,9 гектара

В среду на полигон под Ростовом Великим приедет техника высокой проходимости. Фото: Правительство Ярославской области.

Площадь тления на полигоне твердых бытовых отходов в Ростовском округе уменьшилась до 0,9 гектара, сообщили в правительстве Ярославской области.

На месте работают 20 спецмашин: пожарные, насосная станция, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы. Сейчас идет проливка очагов тления, также на полигон привозят и укладывают грунт. Во вторник усилили подачу воды через пожарные стволы и завезли песок. В среду приедет техника высокой проходимости, которая позволит отсыпать песок на верх тела полигона.

"Из резервного фонда администрации Ростовского округа выделены средства для доставки на полигон 1000 тонн песка", - сказали в правительстве Ярославской области.

По предварительным данным, пожар 13 июня начался из-за ненадлежащего состояния полигона. Его владелец может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.

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