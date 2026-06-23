С начала месяца в Ярославле трижды ограбили декоративную овечку

Несчастная овца снова лишилась очков. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль.

Вот уже в третий раз без аксессуара осталась декоративная овечка на улице Республиканской, 7 возле торгового центра. Похитители снимают с симпатичной животинки солнечные очки и забирают себе.

- Уже третьи "уходят" с нашей декоративной овечки за июнь. Хватит, пожалуйста, они стоят 200 рублей на маркетплейсе! – сетуют владельцы овцы.

Одним из похитителей стал вполне взрослый гражданин, который посидел рядом с овцой, проникся – и прихватил аксессуар. Позднее на уже новые очки позарились подростки.

- Это детские очки, они ведь даже не налезут на вас! – переживают сотрудники ТЦ.

Все «художества» ворише, кстати, запечатлели камеры.