С начала лета детские лагеря посетили более 7,2 тысяч юных ярославцев

Первая смена в лагерях подходит к концу. Фото: Мэрия Ярославля.

Они работали в губернском городе на базе 100 образовательных учреждений.

В 16 лагерях с дневной формой пребывания откроются еще вторые и третьи смены, где отдохнут еще 434 ребенка. В мэрии сообщили, что в дневных и профильных лагерях организовано двухразовое горячее питание. Стоимость питания составляет 233 рубля на одного ребенка в день, из них родительская плата составляет 85 рублей в день.

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, участников СВО и детей из многодетных семей оплата питания осуществляется за счет средств областного и городского бюджетов.

Планируется, что этим летом в дневных и загородных лагерях отдохнут 14,7 тысяч детей школьного возраста.