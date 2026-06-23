В Ярославле начался ремонт тротуара на Институтской

Ремонт тротуара в разгаре. Фото: Мэрия Ярославля.

Здесь, как сообщили в мэрии, приведут в порядок тротуар протяженностью около 900 метров и шириной три метра.

Рабочие снимают старое асфальтовое покрытие, которое за годы эксплуатации значительно износилось. Новый тротуар выложат плиткой с использованием прочных материалов, устойчивых к нагрузкам и механизированной уборке.

А еще восстановят асфальтовое покрытие в местах примыкания тротуара к парковочным зонам и площадке для обучения будущих водителей. На противоположной стороне улицы появятся два новых участка для безопасного выхода с парковочных мест и перехода на противоположную сторону.