В Ярославской области появился 300-балльник по ЕГЭ

Михаил заработал на ЕГЭ 300 баллов. Фото: Правительство Ярославской области.

Ранее мы писали, что выпускник центра образования №1 образовательного комплекса «Олимп» Тутаевского округа Михаил Снежков получил максимальные 100 баллов сразу по двум предметам ЕГЭ – русскому языку и профильной математике.

Сегодня в областном правительстве сообщили, что и физику он сдал на 100 баллов!

Также стали известны имена еще двух 200-балльников. Это Александр Дунаев из школы №33 имени Карла Маркса и Александр Крупин из лицея №86. Ранее они уже набрали по 100 баллов на экзамене по профильной математике, сейчас удвоили результат, сдав на отлично физику. Всего в этом году максимальный балл по физике и обществознанию получили десять ярославских выпускников из Ярославля, Рыбинска, Тутаевского и Угличского округов.