В Тутаевском районе неправильно содержали овец и коз

Ограждений на фермах вовсе не было. Фото: Георгий БРИНЧУК

Контрольные мероприятия провели специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Проверка показала, что владельцы не в полной мере обеспечивают безопасность своих животных. На некоторых фермах отсутствовали ограждения, и туда запросто могли забежать дикие звери и занести опасных заболевания. А в одном хозяйстве овцы не были промаркированы (не имели бирок, чипов или клейма), что является грубым нарушением правил учёта.

Управление Россельхознадзора объявило владельцам хозяйств предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Владельцам предписано в установленный срок устранить недостатки: обеспечить надлежащее ограждение территорий и промаркировать всех животных в соответствии с законодательством.