Житель Тутаева заплатил виновнице ДТП 200 тысяч за моральный вред

Деньги взыскали приставы. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

В ДТП, которое случилось в губернском городе, виноваты были оба участника дорожного движения. Женщина при повороте налево по зеленому сигналу светофора не пропустила машину, движущуюся прямо. Но и водитель последней нарушил правила: гнал с превышением допустимой скорости на запрещающий желтый сигнал светофора.

Машины побились, а водитель одной из них получила серьезные травмы. Поправившись, она подала в суд на второго участника аварии, требуя взыскать 400 тысяч за моральный вред.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, сумму вреда снизил почти вдвое: в ДТП была виновата и сама истица.

Тем не менее, и 200 тысяч ответчик платить на спешил. Судебный пристав обратил взыскания на расчетные счета должника и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 27,5 тыс рублей.

После этого деньги были взысканы в полном объеме.