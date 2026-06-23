Ярославская фирма наказана за прием на работу бывшего полицейского

Оштрафовали и компанию, и ее директора. Фото: Георгий БРИНЧУК

В сентябре прошлого года ярославская транспортная компания приняла на должность инженера по безопасности дорожного движения бывшего полицейского из Перми.

По закону в таких случаях требуется практически сразу направлять уведомление по прежнему месту службы. Но организация сделала это только в феврале после получения запроса прокуратуры района.

Надзорное ведомство возбудило в отношении коммерческой организации и ее генерального директора дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг бывшего государственного или муниципального служащего).

Мировой судья оштрафовал перевозчика на 50 тысяч рублей, а директора организации – на 20 тысяч.