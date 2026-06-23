В Ярославской области обрушилась часть автомобильного моста

Фото: Прокуратура Ярославской области.
Прокуратура Борисоглебского района проводит проверку по информации об обрушении автомобильного моста.
"По предварительной информации, автомобильная дорога Борисоглебский - Буйкино с подъездом к деревне Неверково является дорогой регионального значения. Ответственность за ее содержание несет ГКУ ЯО "Ярдорслужба", - сказали в ведомстве.
По словам местных жителей, еще пара дней и мост может полностью обрушиться. Если это произойдет, будет полностью перекрыто движение от Деревеньки, Неверково, Камешково, Раменки и других в сторону Брисоглебского.
Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль.
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