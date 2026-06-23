В Ярославской области обрушилась часть автомобильного моста

Прокуратура проводит проверку по обрушению моста в Ярославской области. Фото: Прокуратура Ярославской области.

Прокуратура Борисоглебского района проводит проверку по информации об обрушении автомобильного моста.

"По предварительной информации, автомобильная дорога Борисоглебский - Буйкино с подъездом к деревне Неверково является дорогой регионального значения. Ответственность за ее содержание несет ГКУ ЯО "Ярдорслужба", - сказали в ведомстве.

По словам местных жителей, еще пара дней и мост может полностью обрушиться. Если это произойдет, будет полностью перекрыто движение от Деревеньки, Неверково, Камешково, Раменки и других в сторону Брисоглебского.

Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль.

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