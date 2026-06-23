В Рыбинске пройдет турнир по бегу на воде "Царь воды"

В Рыбинске пройдет необычное состязание "Царь воды". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рыбинске 26 июля впервые пройдет необычное состязание под названием "Царь воды". Участникам предстоит пробежать 100 метров по береговой линии Волги. Принять участие в соревнованиях могут все желающие после регистрации. Спортсменов ждут на улице Свердлова напротив домов 21-23.

Программа соревнований:

09:00 – Регистрация и выдача стартовых номеров участников соревнований,

10:40 — Торжественное открытие соревнований,

11:00 – Квалификация забеги (женщины),

11:15 – Квалификация забеги (мужчины),

11:45 – Масс-старт для всех желающих, кто выбыл из квалификации (женщины),

12:00 – Масс-старт для всех желающих, кто выбыл из квалификации (мужчины),

12:15 – Финалы (женщины, мужчины),

12:45 – Награждение.

По словам организаторов, только кажется, что пробежка будет легкой:

"Бегать, преодолевая сопротивление воды, непростая задача даже для атлетов с высоким уровнем подготовки. Но попробовать может каждый, кто занимается бегом, ведет здоровый образ жизни. Кроме того, это отличная возможность получить хороший заряд бодрости и посмотреть Рыбинск. Забег пройдет на берегу, откуда открываются прекрасные виды на город".

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