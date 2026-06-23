В Рыбинске пройдет турнир по бегу на воде "Царь воды"

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Рыбинске 26 июля впервые пройдет необычное состязание под названием "Царь воды". Участникам предстоит пробежать 100 метров по береговой линии Волги. Принять участие в соревнованиях могут все желающие после регистрации. Спортсменов ждут на улице Свердлова напротив домов 21-23.
Программа соревнований:
09:00 – Регистрация и выдача стартовых номеров участников соревнований,
10:40 — Торжественное открытие соревнований,
11:00 – Квалификация забеги (женщины),
11:15 – Квалификация забеги (мужчины),
11:45 – Масс-старт для всех желающих, кто выбыл из квалификации (женщины),
12:00 – Масс-старт для всех желающих, кто выбыл из квалификации (мужчины),
12:15 – Финалы (женщины, мужчины),
12:45 – Награждение.
По словам организаторов, только кажется, что пробежка будет легкой:
"Бегать, преодолевая сопротивление воды, непростая задача даже для атлетов с высоким уровнем подготовки. Но попробовать может каждый, кто занимается бегом, ведет здоровый образ жизни. Кроме того, это отличная возможность получить хороший заряд бодрости и посмотреть Рыбинск. Забег пройдет на берегу, откуда открываются прекрасные виды на город".
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